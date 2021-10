ATTENZIONE AI SITI CHE VISITATE AL LAVORO : POTRESTE RISCHIARE IL LICENZIAMENTO (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Occorre sempre fare molta ATTENZIONE ai SITI che si aprono dal proprio computer lavorativo. Il Tribunale di Venezia si è infatti recentemente pronunciato, con sentenza n. 494 depositata il 6 agosto 2021, sulla questione dei danni aziendali per attacchi informatici procurati dalla navigazione sconsiderata di un dipendente. La corte ha ritenuto che il LICENZIAMENTO per giusta causa è legittimo se l’azienda subisce un danno economico derivante da un dipendente che ha navigato su un sito malevolo per finalità private con il pc aziendale, comportamento in contrasto con la policy aziendale vigente, la quale vietava l’uso degli strumenti informatici aziendali per esigenze extra lavorative. Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano L'articolo proviene da . Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Occorre sempre fare moltaaiche si aprono dal proprio computer lavorativo. Il Tribunale di Venezia si è infatti recentemente pronunciato, con sentenza n. 494 depositata il 6 agosto 2021, sulla questione dei danni aziendali per attacchi informatici procurati dalla navigazione sconsiderata di un dipendente. La corte ha ritenuto che ilper giusta causa è legittimo se l’azienda subisce un danno economico derivante da un dipendente che ha navigato su un sito malevolo per finalità private con il pc aziendale, comportamento in contrasto con la policy aziendale vigente, la quale vietava l’uso degli strumenti informatici aziendali per esigenze extra lavorative. Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano L'articolo proviene da .

