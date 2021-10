Atp Indian Wells | Berrettini esce dal torneo | “Volto pagina | non ho le energie giuste”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Non sono riuscito a trovare l’adrenalina giusta, la tensione giusta e quindi ovviamente sono più lento, servo meno bene, faccio meno male”, quindi “devo voltare. Mi gestirò in maniera che giocherò a Vienna, Parigi, speriamo a Torino con la Davis, questo è il programma”. Così Matteodopo l’eliminazione al terzo turno dell’Atp Masters 1000 dicontro lo statunitense Taylor Fritz per 6-4, 6-3. “Sicuramente – ha sottolineato il 25enne romano – non è la prestazione migliore dell’anno, più che altro credo una questione dinervose. Non sono riuscito a trovare l’adrenalina giusta, la tensione giusta e quindi ovviamente sono più lento, servo meno bene, faccio meno male. E’ una questione mentale, ho giocato tante partite quest’anno con un atteggiamento molto buono, con una ...

Nella gara del terzo turno del torneo di tennisdiWells, Matteo Berrettini esce sconfitto contro Fritz per 6 - 4, 6 - 3. Guarda gli highlights del matchMatteo Berrettini spiega così il ko contro lo statunitense Taylor Fritz nel terzo turno del torneoMasters 1000 diWells in California. "Adesso devo voltare pagina. Mi gestirò in maniera ...Le parole di Matteo Berrettini. Ad Indian Wells non andrà in scena l'atteso derby italiano tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Il romano, eliminato nei sedicesimi dallo statun ...Sinner sfiderà Fritz negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. L’italiano che ha giovato del ritiro di Isner proverà a vendicare Berrettini, sconfitto a sorpresa dall’americano. Non ci ...