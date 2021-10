Atletica | Bach su Agnes Tirop | “Profondamente scioccato dalla sua morte”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Thomasha commentato la tragica notizia dell’uccisione di. Queste le parole del presidente del Cio: “Sonotragicadi, un talento giovane e brillante. Le sue performance ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 hanno dato speranza e ispirazione a tante persone. Il mio pensiero va alla comunità olimpica del Kenya e in particolare ai suoi amici e alla famiglia”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Atletica, Thomas #Bach su Agnes #Tirop: 'Profondamente scioccato dalla sua morte' -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Bach

Sportface.it

Addio, judo come si è visto alle Olimpiadi di Atene (2004), Pechino (2008), Londra (2012), ... come ha detto il presidente del CIO Thomas. Dal regime non scappa più nessuno. Ed allora ci ...La prima avrebbe poi gareggiato sui 100 dell', il secondo nel taekwondo. Dopo le ... Thomas-. I due atleti degli sport invernali si trovano all'esterno del Paese e continuano ad allenarsi,...Thomas Bach ha commentato la tragica notizia dell’uccisione di Agnes Tirop. Queste le parole del presidente del Cio: “Sono profondamente scioccato dalla tragica morte di Agnes Tirop, un talento giovan ...