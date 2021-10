Atletica, Agnes Jebet Tirop trovata morta: accoltellata nella propria casa a Iten, sospetti sul marito (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una notizia sconvolgente scuote il mondo dell’Atletica leggera. E’ stata trovata morta nella sua casa Agnes Jebet Tirop, atleta di alto profilo della selezione keniana capace di vincere in due circostanze il bronzo mondiale nei 10.000 metri (2017 a Londra e 2019 a Doha, in Qatar) e giunta quarta alle ultime Olimpiadi di Tokyo nei 5.000. La 25enne, come comunicato dalla Federazione del Kenya, è stata accoltellata nel proprio domicilio a Iten, nella contea di Elgeyo Marakwet. Stando a quanto riportano le cronache e la nota, i sospetti sono sul marito che in queste ore è irreperibile. Secondo alcune testimonianze, a precedere quanto accaduto vi era stato un alterco tra i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una notizia sconvolgente scuote il mondo dell’leggera. E’ statasua, atleta di alto profilo della selezione keniana capace di vincere in due circostanze il bronzo mondiale nei 10.000 metri (2017 a Londra e 2019 a Doha, in Qatar) e giunta quarta alle ultime Olimpiadi di Tokyo nei 5.000. La 25enne, come comunicato dalla Federazione del Kenya, è statanel proprio domicilio acontea di Elgeyo Marakwet. Stando a quanto riportano le cronache e la nota, isono sulche in queste ore è irreperibile. Secondo alcune testimonianze, a precedere quanto accaduto vi era stato un alterco tra i ...

