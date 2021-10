Atalanta | Gasperini ritrova Toloi | rientrati anche i nazionali

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Buone notizie in casa, con Gian Pieroche hato in gruppo Rafael. Il difensore azzurro sembra quindi aver recuperato dai problemi al flessore della coscia destra e potrebbe essere già a disposizione per il match in casa dell’Empoli nel prossimo turno di Serie A. L’obiettivo però è soprattutto la grande sfida di Champions League al Mster United, in programma mercoledì prossimo. Il tecnico della Dea inoltre ritroverà in queste oretutti i giocatori impegnati durante la sosta con le rispettive, ovvero Demiral, de Roon, Ilicic, Koopmeiners, Lovato, Miranchuk, Pašalic, Piccoli e Scalvini. Ancora assente Maehle, che però è atteso in serata. L’continuerà ad allenarsi domani a Zingonia, con una ...