Assalto Cgil, Castellino alla polizia: "Portateci da Landini o lo andiamo a prendere". Così i pm hanno ricostruito la "guerriglia" a Roma (Di mercoledì 13 ottobre 2021) "Portateci da Landini o lo andiamo a prendere noi…". È stato Giuliano Castellino, descritto come il "leader" dei manifestanti che hanno assaltato la sede della Cgil e trasformato il centro di Roma nel teatro di una "guerriglia urbana", a pronunciare questa frase a un poliziotto poco prima dell'ingresso nel palazzo del più antico sindacato italiano. La frase pronunciata dal vice-segretario nazionale di Forza Nuova è contenuta nelle nove pagine di richiesta di convalida del fermo scritta dai pm Gianfederica Dito e Alessandro Di Taranto. hanno chiesto la conferma di carcere per lui, la "figura di primo piano" degli scontri, e per gli altri 5 – Roberto Fiore, l'ex Nar Luigi Aronica, Pamela Testa, il leader di Io Apro ...

