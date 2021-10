Assalto armato nella scuola cattolica: rapiti tre seminaristi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tre studenti sono stati rapiti e sei sono rimasti feriti nell'Assalto di lunedì sera nel seminario maggiore Christ the King, nello Stato di Kaduna, in Nigeria. Nel Paese si moltiplicano le violenze dei gruppi armati contro i cristiani Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tre studenti sono statie sei sono rimasti feriti nell'di lunedì sera nel seminario maggiore Christ the King, nello Stato di Kaduna, in Nigeria. Nel Paese si moltiplicano le violenze dei gruppi armati contro i cristiani

Ultime Notizie dalla rete : Assalto armato Assalto armato nella scuola cattolica : rapiti tre seminaristi L'assalto è avvenuto sotto gli occhi attoniti del rettore e di altri 130 studenti. Sei di loro sono rimasti feriti nell'agguato e sono stati trasferiti nel Salem Hospital di Kafanchan. L'appello per ...

