Assalto alla sede Cgil, lite Sallusti-Landini a La7. “Cosa pensa dei crimini comunisti e delle foibe?”. “Non accettiamo lezioni di democrazia” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Scontro vivace a “Dimartedì” (La7) tra il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, e il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, sulla manifestazione proclamata da Cgil, Cisl e Uil per sabato 16 ottobre a Roma. Il giornalista chiede al sindacalista se “ripudia i crimini comunisti” e, inciampando in molteplici errori plateali, cita con accento sbagliato Alessandro Barbero, definendolo ‘rettore’ (in realtà, è ordinario di Storia medievale all’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro) e asserendo che l’accademico ha negato le foibe (Cosa non vera: qui l’intervista rilasciata a Daniela Ranieri sul Fatto Quotidiano). Sallusti chiede: “Nella manifestazione di domenica (è sabato, ndr) lei pensa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Scontro vivace a “Dimartedì” (La7) tra il segretario generale della, Maurizio, e il direttore di Libero, Alessandro, sulla manifestazione proclamata da, Cisl e Uil per sabato 16 ottobre a Roma. Il giornalista chiede al sindacalista se “ripudia i” e, inciampando in molteplici errori plateali, cita con accento sbagliato Alessandro Barbero, definendolo ‘rettore’ (in realtà, è ordinario di Storia medievale all’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro) e asserendo che l’accademico ha negato lenon vera: qui l’intervista rilasciata a Daniela Ranieri sul Fatto Quotidiano).chiede: “Nella manifestazione di domenica (è sabato, ndr) lei...

