Assalto alla Cgil, Lamorgese confessa: “Sapevamo, ma non abbiamo agito” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sapevano perfettamente chi era Giuliano Castellino. E sapevano anche che i manifestanti si sarebbero diretti verso la sede della Cgil. Ma – spiega il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, durante l’infuocato question time di oggi alla Camera – “la scelta di procedere coattivamente nei confronti del leader di Forza Nuova non è stata ritenuta percorribile dai responsabili dei servizi di sicurezza, perché in quel contesto c’era l’evidente rischio di una reazione violenta da parte dei suoi sodali, con pericolo di degenerazione dell’ordine pubblico”. Questo il succo dell’intervento del ministro che nel non rispondere all’interrogazione di Fdi riesce comunque a fugare i dubbi sul fatto che l’inazione delle forze dell’ordine sia stata il frutto di una scelta consapevole da parte dei vertici di pubblica sicurezza. Ebbene sì, ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sapevano perfettamente chi era Giuliano Castellino. E sapevano anche che i manifestanti si sarebbero diretti verso la sede della. Ma – spiega il ministro dell’Interno, Luciana, durante l’infuocato question time di oggiCamera – “la scelta di procedere coattivamente nei confronti del leader di Forza Nuova non è stata ritenuta percorribile dai responsabili dei servizi di sicurezza, perché in quel contesto c’era l’evidente rischio di una reazione violenta da parte dei suoi sodali, con pericolo di degenerazione dell’ordine pubblico”. Questo il succo dell’intervento del ministro che nel non rispondere all’interrogazione di Fdi riesce comunque a fugare i dubbi sul fatto che l’inazione delle forze dell’ordine sia stata il frutto di una scelta consapevole da parte dei vertici di pubblica sicurezza. Ebbene sì, ...

Advertising

CarloCalenda : Sbagliato vedere fascismo ovunque ma l'assalto alla CGIL è un fatto grave. La destra deve prendere le distanze dagl… - NicolaPorro : ??Attacco alla #Cgil annunciato dal palco un'ora e mezza prima. E nessuno ha fatto nulla per impedirlo. Guardate qui… - fattoquotidiano : Assalto alla Cgil, Segre firma la mozione di LeU per lo scioglimento di Forza Nuova - 971610e : RT @fratotolo2: Nonostante il daspo e la sorveglianza speciale, #Castellino era ancora una volta presente in piazza a #Roma e ha guidato l’… - luisa_pacelli : RT @lauraboldrini: L'assalto alla Cgil volutamente permesso? Si rende conto Meloni della gravità delle parole che ha pronunciato in aula?… -

Ultime Notizie dalla rete : Assalto alla Toghe (finalmente) contro Giorgianni. Area chiede al Csm di aprire una pratica ... al suo fianco c'erano personaggi del calibro di Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nuova, e Biagio Passaro, volto del movimento 'IoApro', che è stato arrestato per l'assalto alla Cgil. ...

L'insostituibile leggerezza del ministro Lamorgese Poi ovviamente c'è la gestione - o meno - della piazza No Green Pass di sabato scorso, e l'assalto alla Cgil. 'Vile assalto', lo ha definito il ministro in un question time non proprio di successo in ...

Lamorgese su scontri no green pass: “Fermare Castellino avrebbe potuto provocare reazioni violente” Fanpage.it Assalto armato alla Arco di Sassari: si chiudono le indagini Tre richieste di rinvio a giudizio per la rapina a mano armata commessa il 7 gennaio scorso ai danni della “Arco spedizioni”, la sede della società di consegne di Predda Niedda a Sassari. L’assalto av ...

Nardella disgustato dalla Meloni: "Insinuare che l'attacco alla Cgil sia stato favorito dal governo è gravissimo" Il sindaco di Firenze commenta duramente le posizioni di Fdi: "Siamo arrivati al ridicolo, per non dire a qualcosa di inquietante. Abbiamo assistito a un assalto fascista e squadrista alla sede della ...

... al suo fianco c'erano personaggi del calibro di Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nuova, e Biagio Passaro, volto del movimento 'IoApro', che è stato arrestato per l'Cgil. ...Poi ovviamente c'è la gestione - o meno - della piazza No Green Pass di sabato scorso, e l'Cgil. 'Vile', lo ha definito il ministro in un question time non proprio di successo in ...Tre richieste di rinvio a giudizio per la rapina a mano armata commessa il 7 gennaio scorso ai danni della “Arco spedizioni”, la sede della società di consegne di Predda Niedda a Sassari. L’assalto av ...Il sindaco di Firenze commenta duramente le posizioni di Fdi: "Siamo arrivati al ridicolo, per non dire a qualcosa di inquietante. Abbiamo assistito a un assalto fascista e squadrista alla sede della ...