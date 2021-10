Assalto alla Cgil, la ministra Lamorgese ha sbagliato? Il commento in diretta di Peter Gomez (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A livello politico nazionale tiene banco il caso dell’Assalto alla sede romana della Cgil da parte di esponenti di Forza Nuova e di gruppi neofascisti. E mentre alcuni partiti chiedono di sciogliere Fn, la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, è chiamata a rispondere in Parlamento di ciò che è successo sabato scorso. Molti la accusano di aver sbagliato. È davvero così? In diretta il commento del direttore de ilFattoQuotidiano.it, Peter Gomez. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A livello politico nazionale tiene banco il caso dell’sede romana dellada parte di esponenti di Forza Nuova e di gruppi neofascisti. E mentre alcuni partiti chiedono di sciogliere Fn, ladell’Interno, Luciana, è chiamata a rispondere in Parlamento di ciò che è successo sabato scorso. Molti la accusano di aver. È davvero così? Inildel direttore de ilFattoQuotidiano.it,. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

