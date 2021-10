Assalto alla Cgil | Castellino denunciato tre volte nel 2021 Ma nessun arresto – Le carte

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giulianoè statoalmeno trenel corso dell’ultimo anno, ma a quelle denunce non ha mai seguito un provvedimento restrittivo, sebbene l’esponente di Forza Nuova fosse sottoposto a sorveglianza speciale e sebbene alle manifestazioni a cui ha partecipato fossero presenti pregiudicati (che un sorvegliato speciale non può frequentare incaso, dice la legge). Nelledell’inchiesta depositate agli atti in vista degli interrogatori di garanzia di domani mattina per l’sede nazionale della, la Digos e i pm di Roma ricostruiscono un quadro decisamente preoccupante dei fatti di sabato. A cominciare dal ruolo di Giulianopromosso da braccio operativo dell’organizzazione a vero e ...

Saranno a migliaia da tutta Italia le persone che si raduneranno sabato in piazza San Giovanni per la grande manifestazione 'unitaria' di Roma convocata dai sindacati dopo l'squadrista...Cosa si nasconde dietro i violenti fatti andati in scena sabato pomeriggio? Chi c'è dietro la piazza degli anti - green pass? È stato fatto davvero di tutto per evitare l'Cgil ? Probabilmente no. Nel mirino delle polemiche è finita Luciana Lamorgese , accusata di non aver garantito un livello di sicurezza tale da evitare pericolosi tafferugli con le forze ...Ieri si era appresa la notizia di altri indagati per gli scontri a Roma e altre città sempre durante le manifestazioni contro l’obbligo del Green Pass. I quattro nuovi indagati nella Capitale sono Giu ...RIETI - Da Amatrice a Colli sul Velino, passando per Borgorose e Rieti, ad un giorno dall’introduzione dell’obbligatorietà del Green pass nella pubblica amministrazione e ...