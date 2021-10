Artisti riuniti al castello di Arechi per la presentazione del catalogo "L'arte in quarantena" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) In quei giorni di chiusura totale ha girato l'Italia per realizzare una rubrica per Tgcom24 con le testimonianze dei personaggi famosi che in quei giorni raccontavano i loro momenti di vita in quei ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 13 ottobre 2021) In quei giorni di chiusura totale ha girato l'Italia per realizzare una rubrica per Tgcom24 con le testimonianze dei personaggi famosi che in quei giorni raccontavano i loro momenti di vita in quei ...

Advertising

zazoomblog : Artisti riuniti al castello di Arechi per la presentazione del catalogo “L’arte in quarantena” - #Artisti #riuniti… - E1I2A : RT @CaFoscari: ??Studiosi, artisti, attivisti ambientali riuniti per l'Anthropocene Campus Venice @HSCVenice 'Water Politics in the Age of… - anthrocur : RT @CaFoscari: ??Studiosi, artisti, attivisti ambientali riuniti per l'Anthropocene Campus Venice @HSCVenice 'Water Politics in the Age of… - MuseoTessile : RT @Museo_Setificio: @MuseoTessile @Museo_Eboli @MuseiCaprera @carboniamusei @MuseoArcheoCa @TerraDiPalma @villabernasconi @NuragheLosa @Sa… - Museo_Setificio : @MuseoTessile @Museo_Eboli @MuseiCaprera @carboniamusei @MuseoArcheoCa @TerraDiPalma @villabernasconi @NuragheLosa… -