Articolo 31: “Così com’è” compie 25 anni ed esce in una versione speciale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A 25 anni dall’uscita, Sony Music (Legacy Recordings / BMG Rights Management) pubblica “Così com’è”, disco cult degli Articolo 31 in una versione speciale arricchita da un cd bonus di 11 tracce e un libretto, in cui si ripercorrono i momenti salienti della realizzazione dell’album attraverso le testimonianze dirette dei protagonisti. L’album italiano rap più venduto e celebrato negli anni ’90, il disco della “svolta”, che ha segnato la consacrazione del duo milanese nello scenario urban italiano: “Così com’è”, oltre 600 mila copie vendute, è stato il 5° disco più venduto in assoluto nel 1996. Paolo Maiorino, discografico che ha curato il progetto, spiega: «Sono passati 25 anni. “Così ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A 25dall’uscita, Sony Music (Legacy Recordings / BMG Rights Management) pubblica “”, disco cult degli31 in unaarricchita da un cd bonus di 11 tracce e un libretto, in cui si ripercorrono i momenti salienti della realizzazione dell’album attraverso le testimonianze dirette dei protagonisti. L’album italiano rap più venduto e celebrato negli’90, il disco della “svolta”, che ha segnato la consacrazione del duo milanese nello scenario urban italiano: “”, oltre 600 mila copie vendute, è stato il 5° disco più venduto in assoluto nel 1996. Paolo Maiorino, discografico che ha curato il progetto, spiega: «Sono passati 25. “...

Articolo 31, esce una special edition di "Così com'è" per i suoi 25 anni Rockol.it