Arriva l'app per il controllo del Green Pass a lavoro: ecco come funzionerà (Di mercoledì 13 ottobre 2021) . Per "assicurare un'efficace ed efficiente" verifica del Green Pass a lavoro, sia nel pubblico che nel privato, il ministero della Salute renderà "disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità" in modo che i controlli quotidiani siano automatizzati. ecco cosa afferma la bozza del Dpcm che il governo si appresta ad approvare in vista del 15 ottobre. Dal 15 ottobre il Green Pass diventerà obbligatorio su tutti i luoghi di lavoro.

