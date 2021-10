Arriva il ‘supervaccino’ contro tutti i coronavirus

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mentre in Italia ci si prepara all’obbligatorietà del Green pass sul luogo di lavoro e si ragiona su una riduzione dell’utilizzo dello stesso nel prossimo futuro, sul fronte sanitario la ricerca continua ad affilare nuove armila pandemia da Covid-19. Dopo il farmaco antivirale prodotto da Merck, in Giappone si lavora ad un vaccino ‘jolly’ in grado di contrastare non solo le varianti, ma anche gli altri cronavorus di derivazione animale. Il test E’ infatti stato sperimentato con successo nei topi un vaccino efficacepiu’ tipi di: nei primi test di laboratorio ha dimostrato di stimolare la produzione di anticorpi neutralizzanti non soloSarsCov2 (il virus della Covid-19), ma ancheSarsCoV1 (responsabile della sindrome respiratoria acuta grave, Sars) e altri tre ...