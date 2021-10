Arrestato marito violento dalla Polizia a (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Maltrattamenti in famiglia a Frosinone: nella serata di ieri la Polizia ha Arrestato marito violento. Nella serata di ieri, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in un’abitazione del capoluogo a seguito della richiesta d’aiuto di una donna, la Polizia una volta giunti sul posto non hanno potuto fare altro che costatare il maltrattamento dal Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Maltrattamenti in famiglia a Frosinone: nella serata di ieri laha. Nella serata di ieri, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in un’abitazione del capoluogo a seguito della richiesta d’aiuto di una donna, launa volta giunti sul posto non hanno potuto fare altro che costatare il maltrattamento dal

Advertising

paolo_r_2012 : RT @TG24info: Frosinone – #Maltrattamenti in famiglia: arrestato #marito violento | - TG24info : Frosinone – #Maltrattamenti in famiglia: arrestato #marito violento | - oslaz : Frosinone, anni di soprusi e di violenze: arrestato marito violento - blogsicilia : #notizie #sicilia La moglie vuole denunciarlo, il marito la chiude in casa con i suoceri, arrestato nel Catanese -… - Lasiciliaweb : Catania: moglie vuole denunciarlo, la rinchiude Lucchetto al cancello per tenere dentro pure i suoceri: arrestato m… -