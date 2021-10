Arredo | tendenze d' autunno | la casa nel bosco

Advertising

habitissimo_it : Anche l'arredo segue le tendenze - ConfindustriaUd : ??68° edizione #CasaModerna @UdineFiere ???Venerdì 8 ottobre ore 18.30 ??L'aperitivo: Le nuove tendenze del colore… -

Ultime Notizie dalla rete : Arredo tendenze

TGCOM

Trae complementi, il fil rouge è sempre e soltanto uno: dare continuità tra ciò che ci circonda e le mura domestiche per ritrovare equilibrio e armonia. Non dimenticare la zucca: tra gli ...Mobili, elementi d', giocattoli e manufatti di vario tipo saranno i protagonisti delle sessioni di restauro. Non verranno poi soltanto catalogati ed esposti in spazi dedicati, ma diventeranno ...Punta sui colori caldi: arancio, marrone, ocra, ma anche verde salvia e vinaccia per un ambiente in sintonia con la stagione ...Ma quali sono i colori di tendenza per un arredamento perfetto? Scopriamolo insieme. Arredare una casa significa lasciarsi guidare da un pizzico di inventiva e fantasia abbinando ...