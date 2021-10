Argentina, Scaloni rassicura l’Inter: “Speriamo di avere Correa già per il Perù” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Speriamo di riaverlo per la seduta di oggi: prenderemo tutte le precauzioni del caso, Speriamo di averlo a disposizione per la gara di domani”. Il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, prova così a rassicurare un po’ l’Inter sulle condizioni di Joaquin Correa, che fino a ieri ha svolto un allenamento personalizzato e che invece nell’ultima seduta prima del Perù nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar potrebbe ricongiungersi col gruppo ed essere dunque a disposizione. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “di riaverlo per la seduta di oggi: prenderemo tutte le precauzioni del caso,di averlo a disposizione per la gara di domani”. Il ct dell’, Lionel, prova così are un po’sulle condizioni di Joaquin, che fino a ieri ha svolto un allenamento personalizzato e che invece nell’ultima seduta prima delnelle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar potrebbe ricongiungersi col gruppo ed essere dunque a disposizione. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Inter, il ct dell'#Argentina #Scaloni rassicura: 'Speriamo di avere #Correa per il Perù' - AquilesPerdido : Scaloni? Federal - infoitsport : Inter, CT Argentina Scaloni: “Correa ancora in dubbio per il Perù” - CalcioNews24 : Il ct dell'#Argentina sulle condizioni di #Correa - CalcioPillole : Il CT dell'#Argentina, Lionel #Scaloni è ancora dubbioso sulla presenza di Joaquin #Correa nella partita contro il… -