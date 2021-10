(Di mercoledì 13 ottobre 2021), undel 2018 scritto e diretto da Joe Penna che parla di un uomo disperso nell'Artico, è forse basato su delle vicende accadute realmente?è una pellicola islandese del 2018, diretta da Joe Penna e scritta dal regista assieme a Ryan Morrison, che vede Mads Mikkelsen nei panni di un uomo disperso nell'Artico. Il, che non è basato su una, è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2018 ed è uscito nelle sale il 1º febbraio 2019. Il regista, prima di iniziare a scrivere il soggetto, si è dedicato ad una fase di ricerca estensiva, viaggiando ed intervistando escursionisti che si sono trovati in situazioni simili a quella del protagonista. Detto questo, è importante ribadire che il personaggio …

Advertising

SimonaCroisette : RT @RaiQuattro: Torna #OBIETTIVOMONDO il ciclo sui temi della sostenibilità dell’Agenda Onu 2030 con una introduzione di @emastokholma All… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Arctic: una storia vera ha ispirato il film? - suckvitandsee : possono per favore i måneskin fare una cover di dancing shoes degli arctic monkeys chiedo - NewOrdinaryMan0 : RT @Ilio_Barontini: il piacere nel godermi le facce da pirla se venisse fuori che il riscaldamento globale è una bufala sarebbe addirittura… - Vafankulu_Euru : RT @Ilio_Barontini: il piacere nel godermi le facce da pirla se venisse fuori che il riscaldamento globale è una bufala sarebbe addirittura… -

Ultime Notizie dalla rete : Arctic una

Movieplayer.it

...in Azione Teatrale per il Cambiamento Climatico) è un progetto promosso dal TheCycle e dal Centro per le pratiche sostenibili nelle arti. Il progetto tra settembre e dicembre 2021 propone..., il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4 : film drammatico del 2018 di Joe Penna, ... in onda alle 21.10 su Top Crime Beauty bus (docu - reality), in onda alle 21.25 su Real Time...Arctic, un film del 2018 scritto e diretto da Joe Penna che parla di un uomo disperso nell'Artico, è forse basato su delle vicende accadute realmente? Arctic è una pellicola islandese del 2018, dirett ...Stasera in tv, mercoledì 13 ottobre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:25 il film «Arctic» del 2018. Opera prima del regista brasiliano Joe Penna. Tra i protagonisti ...