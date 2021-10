Apprensione in casa Torino: un titolare a rischio per la sfida di domenica (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è Apprensione in casa Torino per il terzino sinistro Ricardo Rodriguez. Il calciatore svizzero è stato sostituito nell'intervallo del match tra Lituania e Svizzera per un colpo subito tra il polpaccio e il ginocchio. Ola Aina Torino Le condizioni di Rodriguez verranno valutate nei prossimi giorni. Il sostituto del calciatore ex Milan potrebbe essere Ola Aina che è reduce dalla doppia sfida disputata con la Nigeria. In attesa di notizie sulla presenza o meno di Rodriguez al Maradona, Juric Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c'èinper il terzino sinistro Ricardo Rodriguez. Il calciatore svizzero è stato sostituito nell'intervallo del match tra Lituania e Svizzera per un colpo subito tra il polpaccio e il ginocchio. Ola AinaLe condizioni di Rodriguez verranno valutate nei prossimi giorni. Il sostituto del calciatore ex Milan potrebbe essere Ola Aina che è reduce dalla doppiadisputata con la Nigeria. In attesa di notizie sulla presenza o meno di Rodriguez al Maradona, Juric

