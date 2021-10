Apple taglia la produzione di iPhone 13 | il motivo

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Secondo le dichiarazioni fatte anche dalla Casa Bianca,potrebbe essere pronta a rivedere molto al ribasso ladell’13 arrivando are qualcosa come 10 milioni di pezziè pronta a ridurre di 10 milioni di pezzi ladell’13 di quest’anno, dichiarazioni a riguardo arrivano anche dalla Casa Bianca. La L'articolo proviene da Consumatore.com.

la produzione dell'iPhone Brutte notizie arrivano intanto sul fronte degli iPhone. In uno dei momenti cruciali dell'anno fra Black Friday e Natale,è costretta a tagliare la ...non ha smentito la notizia. Il ceo di, Tim Cook, aveva già avvertito ad agosto, in occasione della presentazione dei conti trimestrali, che la carenza di microchip poteva rappresentare un ...Manca solo l'ufficialità ma le avvisaglie ci sono tutte: Apple è pronta a produrre meno iPhone 13 e la colpa è dei chip che mancano ...Apple probabilmente ridurrà la produzione del suo iPhone 13 di ben 10 milioni di unità a causa della carenza globale di chip, secondo quanto riportato ieri da Bloomberg News, che ha citato fonti a con ...