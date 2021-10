Apple taglia la produzione | a rischio 10 milioni di iPhone 13 Ecco perché

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La crisi dei chip pesa anche su, costretta are, in uno dei momenti cruciali dell'anno fra Black Friday e Natale, ladell'. Il gruppo statunitense aveva in programma di ...

Per quanto riguarda, in ogni caso, la notizia non ha spaventato più di tanto gli analisti; gli ordini per il nuovo iPhone sono partiti bene e anche se alcune spedizioni sono state rinviate a ...La crisi dei microchip post - Covid colpisce anche. Le serie difficoltà da parte dell'azienda nella produzione dei suoi dispositivi di Cupertino sono confermate da Bloomberg. L'ipotesi di ridurre la produzione di iPhone 13 per il 2021 è di 10 ...La notizia arriva a poche settimane dal lancio del nuovo modello. Intanto il colosso è al lavoro per trasformare gli AirPods in dispositivi medici ...Nonostante sia uno dei prodotti più ricercati sul mercato, Apple sembra gestire abbastanza bene la domanda di iPhone, anche quando annuncia un nuovo prodotto. Per comprendere la quantità di unità che ...