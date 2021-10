Apple | Google e Samsung | in arrivo una serie di nuovi prodotti

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Foto:)Sarà una tre giorni intensa di presentazioni tech quella che partirà il prossimo 18 ottobre 2021 con il keynote di, che proseguirà il giorno dopo con l’appuntamento didedicato aismartphone della famiglia Pixel e che si chiuderà con l’appena ufficializzatoGalaxy Unpacked part 2 del 20 ottobre, che dovrebbe togliere i veli da numerosi. Facciamo un riepilogo su cosa attenderci.Unleashed – 18 ottobre Con il titolo Unleashed, il keynotedel 18 ottobre dovrebbe quasi sicuramente concentrarsi sulla nuova generazione di MacBook Pro da 14 e 16 pollici con la seconda generazione del chip proprietario, che dovrebbe chiamarsi M1x più che M2. Si potrà seguire in streaming da...

Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: Le aziende più rinomate al mondo - coder_487 : RT @radiofmfaleria: Ascolta e Guarda Radio FM Faleria sulla tua TV: Twitch: - radiofmfaleria : Ascolta e Guarda Radio FM Faleria sulla tua TV: Twitch: - altalex : ?? Avvocato specialista in diversità, equità ed inclusione ?? Ne parliamo sul ?? podcast: Apple:… - Stefanex92 : RT @HDblog: Ottobre caldo: Samsung annuncia evento Unpacked dopo Apple e Google -

Ultime Notizie dalla rete : Apple Google

Wired.it

Al di là del contenuto, sembra evidente che Samsung la settimana prossima non voglia farsi rubare la scena da; l'ufficializzazione dell'evento Unpacked Parte 2 è avvenuto subito dopo ...Stufe a Pellet Italia consente transazioni tramite carta di credito, bonifico, contrassegno,Pay,Pay o a rate con i finanziamenti online di Soisy, marketplace di prestiti tra privati . ...Sarà una tre giorni intensa di presentazioni tech quella che partirà il prossimo 18 ottobre 2021 con il keynote di Apple, che proseguirà il giorno dopo con l’appuntamento di Google dedicato ai nuovi ...Alcune foto spia ci rivelano la prima installazione di un Tesla Megacharger, stazione di ricarica che servirà per ricaricare il camion elettrico Tesla Semi. Per ora si parte dall'area adiacente alla f ...