Appalti e tangenti, corruzione in Venezuela: sequestrati 42 milioni a società milanese (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Milano - La polizia di Stato, al termine delle indagini coordinate dai pm di Milano Paolo Storari e Francesco Ciardi, ha eseguito un s equestro preventivo per equivalente da oltre 42 milioni di euro ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Milano - La polizia di Stato, al termine delle indagini coordinate dai pm di Milano Paolo Storari e Francesco Ciardi, ha eseguito un s equestro preventivo per equivalente da oltre 42di euro ...

Advertising

messveneto : Tangenti per ottenere appalti in Venezuela, la polizia sequestra 42 milioni di euro alla Lattonedil spa: Le mazzett… - bari_times : 'Tangenti in cambio di appalti', l'ex direttore amministrativo del Petruzzelli risarcità la fondazione con 1 milion… - baritoday : 'Tangenti in cambio di appalti', l'ex direttore amministrativo del Petruzzelli risarcità la fondazione con 1 milion… - juornoit : #Juorno Appalti truccati, indagato anche il sindaco di Salerno - paolochiariello : #Juorno Appalti truccati, indagato anche il sindaco di Salerno -