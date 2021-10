Anziana muore sbranata da due cani: orrore a Sassuolo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una Anziana muore per l’assalto di due cani di razza Amstaff. Il fatto è accaduto a Sassuolo, in un cortile privato: la ricostruzione Una Anziana, 89 anni, è morta per l’assalto di due cani. Il fatto è accaduto la notte scorsa a Sassuolo, vicino Modena, stando a quanto riporta il Resto del Carlino. Secondo una prima ricostruzione, la donna, forse in stato confusionale, sarebbe entrata dal cancello semi aperto nel cortile di una villa. Lì una bambina che stava aspettando sua madre, le avrebbe chiesto “Cosa ci fai qui?”. A quel punto pare che due cani di razza Amstaff avrebbero assalito l’Anziana per istinto protettivo nei confronti della piccola. Davanti alla villa è poi giunto anche il figlio della signora: “Non era mai uscita ... Leggi su zon (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Unaper l’assalto di duedi razza Amstaff. Il fatto è accaduto a, in un cortile privato: la ricostruzione Una, 89 anni, è morta per l’assalto di due. Il fatto è accaduto la notte scorsa a, vicino Modena, stando a quanto riporta il Resto del Carlino. Secondo una prima ricostruzione, la donna, forse in stato confusionale, sarebbe entrata dal cancello semi aperto nel cortile di una villa. Lì una bambina che stava aspettando sua madre, le avrebbe chiesto “Cosa ci fai qui?”. A quel punto pare che duedi razza Amstaff avrebbero assalito l’per istinto protettivo nei confronti della piccola. Davanti alla villa è poi giunto anche il figlio della signora: “Non era mai uscita ...

TgrRai : Sassuolo (#Modena), donna di 89 anni muore sbranata da due cani di razza Amstaff dopo essere entrata per errore nel… - Agenzia_Ansa : Anziana muore sbranata da due cani in un cortile privato a Sassuolo #ANSA - giacDomenico : Anziana muore sbranata da due cani in un cortile privato - planetpaul65 : RT @TgrRai: Sassuolo (#Modena), donna di 89 anni muore sbranata da due cani di razza Amstaff dopo essere entrata per errore nel cortile di… - Italia_Notizie : Sassuolo, anziana in stato confusionale entra in una abitazione e muore sbranata dai due cani da guardia -