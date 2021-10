Antonio scomparso da Caivano: “La camorra mi ridia mio figlio, vivo o morto” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È rientrato tra i casi di lupara bianca la scomparsa di Antonio Natale, il 22enne di Caivano scomparso dal 4 ottobre. Antonio è stato visto l’ultima volta dalla mamma lo scorso lunedì. Aveva detto di andare a Napoli a fare acquisti da Gucci insieme ad un amico. Poi più nulla. Immediatamente è scattato l’allarme e la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È rientrato tra i casi di lupara bianca la scomparsa diNatale, il 22enne didal 4 ottobre.è stato visto l’ultima volta dalla mamma lo scorso lunedì. Aveva detto di andare a Napoli a fare acquisti da Gucci insieme ad un amico. Poi più nulla. Immediatamente è scattato l’allarme e la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

