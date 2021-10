Antonella Mosetti | l’incredibile lavoro hot per arrotondare

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)ha svelato di guadagnare molto grazie al social hot Onlyfans: la confessione della showgirl quarantaseienne, in una recente intervista al settimanale Chi, ha rivelato che grazie al social hot Onlyfans riesce a guadagnare parecchio. “Ci mangio, quando arriva il bonifico sono molto contenta”, ha confessato la donna. L’ex protagonista di Non è la Rai ha spiegato di essere finalmente una donna risolta e di essere arrivata alla consapevolezza che la popolarità non è più sufficiente. Secondo la showgirl infatti ciò che realmente contano per stare bene sono i soldi e il. Tuttavia il futuro non la preoccupa in alcun modo. Infatti se non dovessero più chiamarla in tv,ha spiegato che si cimenterebbe in altre cose. “Ho ...