Antonella Mosetti, la storia con Aldo Montano: “Abbiamo perso due figli” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Antonella Mosetti ha scelto le pagine del settimanale Chi per confessarsi riguardo alla sua vita sentimentale e in particolare sulla lunga storia avuta con Aldo Montano, che al momento è tra i concorrenti del GF Vip 6. Trovando la forza interiore e il coraggio, ha voluto ripercorrere i momenti più difficili della loro relazione e ha confessato che hanno purtroppo perso due bambini. Antonella Mosetti e Aldo Montano hanno perso due figli “Ne Abbiamo persi due. Il primo è stato un fulmine a ciel sereno. Il secondo, invece, un colpo al cuore. Eravamo alle Seychelles. Io non volevo andarci, ma per farlo felice decisi di partire. Tornati a Roma fui operata d’urgenza. Non ... Leggi su dilei (Di mercoledì 13 ottobre 2021)ha scelto le pagine del settimanale Chi per confessarsi riguardo alla sua vita sentimentale e in particolare sulla lungaavuta con, che al momento è tra i concorrenti del GF Vip 6. Trovando la forza interiore e il coraggio, ha voluto ripercorrere i momenti più difficili della loro relazione e ha confessato che hanno purtroppodue bambini.hannodue“Nepersi due. Il primo è stato un fulmine a ciel sereno. Il secondo, invece, un colpo al cuore. Eravamo alle Seychelles. Io non volevo andarci, ma per farlo felice decisi di partire. Tornati a Roma fui operata d’urgenza. Non ...

