Ansia per il cantante Federico Salvatore: ricoverato per un'emorragia celebrale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il cantautore napoletano Federico Salvatore di 62 anni è stato ricoverato all’Ospedale del Mare di Ponticelli dopo aver avuto nei giorni scorsi una emorragia celebrale. Ad annunciarlo è Fanpage.it, fiato sospeso per la città di Napoli che spera di poter riabbracciare subito uno dei suoi cantori. Proprio Federico Salvatore nelle scorse settimane aveva annunciato l'uscita del suo nuovo disco: "Azz...25 anni dopo". Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il cantautore napoletanodi 62 anni è statoall’Ospedale del Mare di Ponticelli dopo aver avuto nei giorni scorsi una. Ad annunciarlo è Fanpage.it, fiato sospeso per la città di Napoli che spera di poter riabbracciare subito uno dei suoi cantori. Proprionelle scorse settimane aveva annunciato l'uscita del suo nuovo disco: "Azz...25 anni dopo".

