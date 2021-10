Annunciata l’apertura del nuovo Peppa Pig Theme Park Florida

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nel 2022 aprirà a Winter Haven, in, il primo parco a temaPig: ilPig. Si tratta della consacrazione definitiva di un personaggio che, negli anni, ha raggiunto una popolarità immensa. Il parco che si estenderà su una superficie di cinque acri (circa 2 ettari) e sorgerà nelle immediate vicinanze del LEGOlandResort, sulla Cypress Gardens Blvd. “IlPigè stato realizzato pensando alle esigenze dei bambini in età prescolare”, ha affermato la portavoce del parco Kelly Hornick. Sembra, infatti, che ilparco disporrà di sei giostre a “tema suino”, sei aree giochi, un parco acquatico, attrazioni interattive, spettacoli dal vivo, giochi gratuiti per tutta la ...