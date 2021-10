Anche in Europa il successo della sinistra passa per il Centro riformista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Puntare al Centro. In molti casi per le forze di sinistra in Europa la ricetta per vincere è chiara: vanno inclusi i soggetti più moderati. Non farlo significa per molti essere puniti alle urne: non è un caso se spesso Anche i partiti più a sinistra dei socialisti cercano la via per la vittoria guardando al Centro. Il caso tedesco, con la vittoria di Olaf Scholz e la percentuale minima del partito Die Linke, è solo l’ultimo esempio: in giro per il Continente ci sono tanti casi simili o molto simili di partiti di sinistra moderati o massimalisti che di recente si sono confrontati con le urne ottenendo risultati molto diversi. SpagnaA Madrid il vero simbolo del centrismo è già al potere: è il premier Pedro SAnchez, figura decisamente più moderata ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Puntare al. In molti casi per le forze diinla ricetta per vincere è chiara: vanno inclusi i soggetti più moderati. Non farlo significa per molti essere puniti alle urne: non è un caso se spessoi partiti più adei socialisti cercano la via per la vittoria guardando al. Il caso tedesco, con la vittoria di Olaf Scholz e la percentuale minima del partito Die Linke, è solo l’ultimo esempio: in giro per il Continente ci sono tanti casi simili o molto simili di partiti dimoderati o massimalisti che di recente si sono confrontati con le urne ottenendo risultati molto diversi. SpagnaA Madrid il vero simbolo del centrismo è già al potere: è il premier Pedro Sz, figura decisamente più moderata ...

Advertising

borghi_claudio : La comandante dell'aereo per Roma su cui sono è la mitica Antonella Celletti, storica prima donna pilota di Alitali… - Agenzia_Ansa : Una gigantografia di Mario Draghi è stata data alle fiamme dagli studenti che manifestano in corteo a Torino. Davan… - M5S_Europa : L’autosospensione di #Fidanza non basta: la Procura di Milano ha anche aperto un'indagine per finanziamento illecit… - BorisAAO : RT @reterurale: Nonostante l’emergenza Covid l’agricoltura italiana si conferma la più ricca d’Europa. Un risultato reso possibile grazie a… - Italia_Notizie : Olanda: Rutte, le nozze gay possibili anche per la famiglia reale -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Europa Green pass, Draghi non molla Hanno detto no Forza Italia, +Europa e il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, del Pd: 'Far ...unificato attraverso un mandato alle Nazioni Unite per il coordinamento della risposta e per agire anche ...

Sì ai richiami del muezzin ... ed è un messaggio non neutrale per i credenti cristiani, o anche di altre fedi. Sarebbe come se il ... Chi è contrario ricorda che la Ditib Moschee, una delle più grandi d'Europa, capace di ospitare ...

Obbligo Green Pass sul lavoro, dall'Europa agli Usa le regole nel resto del mondo Sky Tg24 La nuova mafia nigeriana consolida il traffico di esseri umani in Europa La tratta di esseri umani è un reato molto redditizio che porta enormi profitti ai criminali, generando nello stesso tempo un costo enorme per la collettività. Secondo una stima, per difetto, il profi ...

Xiaomi è al primo posto nelle spedizioni di smartphone 5G in Europa centrale e orientale Le spedizioni di smartphone 5G di Xiaomi hanno superato Apple e Samsung nell’ultimo anno, diventando un fornitore centrale e orientale in Europa. Infine, tra i primi 5 produttori di smartphone 5G nell ...

Hanno detto no Forza Italia, +e il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, del Pd: 'Far ...unificato attraverso un mandato alle Nazioni Unite per il coordinamento della risposta e per agire...... ed è un messaggio non neutrale per i credenti cristiani, odi altre fedi. Sarebbe come se il ... Chi è contrario ricorda che la Ditib Moschee, una delle più grandi d', capace di ospitare ...La tratta di esseri umani è un reato molto redditizio che porta enormi profitti ai criminali, generando nello stesso tempo un costo enorme per la collettività. Secondo una stima, per difetto, il profi ...Le spedizioni di smartphone 5G di Xiaomi hanno superato Apple e Samsung nell’ultimo anno, diventando un fornitore centrale e orientale in Europa. Infine, tra i primi 5 produttori di smartphone 5G nell ...