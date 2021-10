Anche i deputati in aula solo col Green pass. Il leghista Borghi: e al Quirinale che succede? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Da venerdì 15 ottobre Anche alla Camera si accede solo esibendo il Green pass. Lo specificano i questori in una lettera inviata a tutti i deputati. Che dovranno avere sempre in tasca la certificazione verde per entrare a Montecitorio. “Siamo favorevoli, anzi: favorevolissimi. L’avevamo chiesta noi per primi”, spiega il deputato di FdI Giovanni Donzelli. “Era una linea da adottare subito e del ritardo porta responsabilità Anche il presidente Fico”. LEGGI Anche Bologna, studentessa di filosofia no Green pass si rifiuta di abbandonare l'aula. Lezione sospesa Green pass dal 15 ottobre, mondo del lavoro in ginocchio. Zaia: «Controlli in azienda o sarà la paralisi» Donzelli ricorda ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Da venerdì 15 ottobrealla Camera si accedeesibendo il. Lo specificano i questori in una lettera inviata a tutti i. Che dovranno avere sempre in tasca la certificazione verde per entrare a Montecitorio. “Siamo favorevoli, anzi: favorevolissimi. L’avevamo chiesta noi per primi”, spiega il deputato di FdI Giovanni Donzelli. “Era una linea da adottare subito e del ritardo porta responsabilitàil presidente Fico”. LEGGIBologna, studentessa di filosofia nosi rifiuta di abbandonare l'. Lezione sospesadal 15 ottobre, mondo del lavoro in ginocchio. Zaia: «Controlli in azienda o sarà la paralisi» Donzelli ricorda ...

