"Amici", Inder eliminato dalla scuola: "Ha violato le regole" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) 'Caro Inder, inutile dirti quanto mi hai delusa e mi sono sentita presa in giro da tuo comportamento...'. Comincia così la lettera che la coach Anna Pettinelli invia al cantante Inder . Che viene '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 ottobre 2021) 'Caro, inutile dirti quanto mi hai delusa e mi sono sentita presa in giro da tuo comportamento...'. Comincia così la lettera che la coach Anna Pettinelli invia al cantante. Che viene '...

Advertising

Novella_2000 : Inder rompe il silenzio dopo l'eliminazione a sorpresa da #Amici21 - Angelapalmas2 : RT @AmiciUfficiale: Nella puntata di oggi: la sfida di Christian contro Angelo, Albe e Elisabetta di fronte ai prof per riconfermare la mag… - IsaeChia : #Amici21, è polemica sui social dopo l'inaspettata eliminazione di Inder Dopo che Anna Pettinelli ha 'scaricato' i… - silentloudly : RT @gsluv4cxn_: *inder che entra e fa sentire il suo inedito per la prima volta in puntata ad amici* deddy: ak… - zazoomblog : Amici 21 come ha reagito Inder all’esclusione dalla scuola: cosa ha dichiarato sui social - #Amici #reagito #Inder… -