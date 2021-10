Amici, amato allievo diventa attore: sarà il protagonista di una serie TV su Sky! (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Uno dei protagonisti dell’ultima edizione di ‘Amici’ è pronto a vestire i panni dell’attore: a breve sarà il protagonista di una serie Sky. L’ultima edizione di Amici ha riscosso un successo inaspettato, con diverse personalità che sono entrate a far parte del mondo della musica. Tra queste c’è il secondo classificato dell’ultima stagione, stiamo parlando L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Uno dei protagonisti dell’ultima edizione di ‘’ è pronto a vestire i panni dell’: a breveildi unaSky. L’ultima edizione diha riscosso un successo inaspettato, con diverse personalità che sono entrate a far parte del mondo della musica. Tra queste c’è il secondo classificato dell’ultima stagione, stiamo parlando L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

0NLY7H3BR4V3L0U : RT @njrlouiss: ogni volta che vedo qualcuno dire che hanno amato il primo lockdown io penso a come ho dovuto sopportare il fatto di aver pe… - _lovedua : RT @njrlouiss: ogni volta che vedo qualcuno dire che hanno amato il primo lockdown io penso a come ho dovuto sopportare il fatto di aver pe… - abibbi : RT @chesucc3de: Amici #chesucc3ders, buonasera. Stasera andiamo in onda dalle 20:14. Nel frattempo vorremmo andare in trending topic con il… - Abeautifulnoise : RT @chesucc3de: Amici #chesucc3ders, buonasera. Stasera andiamo in onda dalle 20:14. Nel frattempo vorremmo andare in trending topic con il… - chesucc3de : Amici #chesucc3ders, buonasera. Stasera andiamo in onda dalle 20:14. Nel frattempo vorremmo andare in trending topi… -