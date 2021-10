Amici 21 | Inder rompe il silenzio dopo l’eliminazione | Flaza avrà lo stesso destino? Scoppia il caso

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)a sorpresa didalla Scuola di21 ha lasciato interdetti i numerosi fan del talent show di Canale 5. Il cantante è stato letteralmente scaricato da Anna Pettinelliessere stato raggiunto, insieme a, dalla sospensione della maglia in seguito alle reiterate violazioni del regolamento. Ieri però, il colpo di scena.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

lascia21, scoppia la polemica sui social Nel daytime di ieri di, è arrivata una comunicazione importante per. Dopo avergli sospeso la maglia per le ripetute violazioni del ...... ha fatto sapere in una lettera che è stata comunicata ad2021/ Anticipazioni puntata 12 ottobre: le sfide di Luigi e Christian 'Da questo momento sei libero di tornare a casa, alla vita ...Ad Amici 2021 Anna Pettinelli, la famosa speaker radiofonica, nonché una delle professoresse di musica all'interno del programma di Maria De Filippi, ha eliminato il suo concorrente Inder. Il cantante ...Nella classe di Amici 21 una degli allievi ha già fatto parlare di sè: ecco chi è Flaza e perché le è stata sospesa la maglia!