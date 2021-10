Amici 21, deciso il provvedimento per Flaza? Ecco il verdetto sulla cantante (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono settimane calde nella scuole di Amici 21 in quanto molti allievi rischiano seri provvedimenti a causa della disciplina, tra questi anche la cantante Flaza, che potrebbe essere addirittura espulsa . In questi giorni, i telespettatori hanno visto diversi ragazzi non rispettare le regole: chi è arrivato tardi a lezione, chi ha lasciato la stanza in disordine, chi ha usato il cellulare fuori dall’orario prestabilito. Insomma, tutti punti che hanno spinto i professori a passare l’azione. In questo caso spetterebbe a Lorella Cuccarini decidere le sorti della cantante della sua squadra. Amici 21, caos in casetta dopo la scoperta della cattiva condotta di Flaza Da quando gli allievi di Amici 21 sono stati puniti per aver trasgredito le regole date dalla produzione, la ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono settimane calde nella scuole di21 in quanto molti allievi rischiano seri provvedimenti a causa della disciplina, tra questi anche la, che potrebbe essere addirittura espulsa . In questi giorni, i telespettatori hanno visto diversi ragazzi non rispettare le regole: chi è arrivato tardi a lezione, chi ha lasciato la stanza in disordine, chi ha usato il cellulare fuori dall’orario prestabilito. Insomma, tutti punti che hanno spinto i professori a passare l’azione. In questo caso spetterebbe a Lorella Cuccarini decidere le sorti delladella sua squadra.21, caos in casetta dopo la scoperta della cattiva condotta diDa quando gli allievi di21 sono stati puniti per aver trasgredito le regole date dalla produzione, la ...

