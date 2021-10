Amici 21, cosa succederà a Flaza dopo aver infranto le regole della scuola? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) dopo essere stato rimproverato per non aver rispettato le regole della scuola, Inder è stato eliminato da Amici di Maria De Filippi. La sua professoressa, Anna Pettinelli, ha infatti deciso di non dargli più supporto, causando implicitamente la fine del suo percorso nel talent show. Molti utenti però si son chiesti cosa sarebbe accaduto a Flaza, visto che quest’ultima ha assunto atteggiamenti identici se non più gravi rispetto ad Inder. Da ricordare che, durante l’ultima puntata di Amici, la produzione aveva deciso di mandare in onda i video mostrando tutte le volte in cui la cantante aveva trasgredito le regole. Ora, grazie alle anticipazioni della prossima puntata di Amici, ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 13 ottobre 2021)essere stato rimproverato per nonrispettato le, Inder è stato eliminato dadi Maria De Filippi. La sua professoressa, Anna Pettinelli, ha infatti deciso di non dargli più supporto, causando implicitamente la fine del suo percorso nel talent show. Molti utenti però si son chiestisarebbe accaduto a, visto che quest’ultima ha assunto atteggiamenti identici se non più gravi rispetto ad Inder. Da ricordare che, durante l’ultima puntata di, la produzione aveva deciso di mandare in onda i video mostrando tutte le volte in cui la cantante aveva trasgredito le. Ora, grazie alle anticipazioniprossima puntata di, ...

