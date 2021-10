Amici 21, come ha reagito Inder all’esclusione dalla scuola: cosa ha dichiarato sui social (Di mercoledì 13 ottobre 2021) come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, Anna Pettinelli ha optato per un’esclusione di Inder dalla scuola di Amici 21. Ma come avrà mai reagito il cantante di fronte a questa novità? E cosa succederà ora? LEGGI ANCHE:– Quel gesto di Flaza al post di Inder: è stata eliminata anche lei da Amici? cosa è emerso Dopo la sua esclusione da Amici 21, Inder ha pubblicato un lungo post su Instagram, nel quale reagisce a modo suo alla decisione di Anna Pettinelli. Photo Credits: Red CommunicationsAnna Pettinelli ‘rinuncia’ a fare da prof ad Inder Andiamo con ordine. Anna Pettinelli ha comunicato ad Inder di aver deciso per la sua ... Leggi su funweek (Di mercoledì 13 ottobre 2021)vi avevamo anticipato qualche giorno fa, Anna Pettinelli ha optato per un’esclusione didi21. Maavrà maiil cantante di fronte a questa novità? Esuccederà ora? LEGGI ANCHE:– Quel gesto di Flaza al post di: è stata eliminata anche lei daè emerso Dopo la sua esclusione da21,ha pubblicato un lungo post su Instagram, nel quale reagisce a modo suo alla decisione di Anna Pettinelli. Photo Credits: Red CommunicationsAnna Pettinelli ‘rinuncia’ a fare da prof adAndiamo con ordine. Anna Pettinelli ha comunicato addi aver deciso per la sua ...

