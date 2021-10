Ambra Angiolini riceve il Tapiro d’oro dopo la fine della relazione con Massimiliano Allegri e fa una piccata dichiarazione (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Stasera andrà in onda, durante la nuova puntata di Striscia la Notizia, la consegna del Tapiro d’oro ad Ambra Angiolini. Il Tg satirico condotto per questa edizione da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani ha puntato un’altra “vittima” del Tapiro. L’attrice si è aggiudicata il primo della sua carriera a causa della fine della storia d’amore – durata quattro anni – con Massimiliano Allegri. Secondo alcune indiscrezioni l’attuale allenatore della Juventus sarebbe proprio scomparso dalla vita dell’attrice. “Si è smarcato sulla fascia. Cos’è successo?” ha chiesto l’inviato Valerio Staffelli, all’attrice. La Angiolini riguardo al ghosting subito dall’ormai ex compagno, ha ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Stasera andrà in onda, durante la nuova puntata di Striscia la Notizia, la consegna delad. Il Tg satirico condotto per questa edizione da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani ha puntato un’altra “vittima” del. L’attrice si è aggiudicata il primosua carriera a causastoria d’amore – durata quattro anni – con. Secondo alcune indiscrezioni l’attuale allenatoreJuventus sarebbe proprio scomparso dalla vita dell’attrice. “Si è smarcato sulla fascia. Cos’è successo?” ha chiesto l’inviato Valerio Staffelli, all’attrice. Lariguardo al ghosting subito dall’ormai ex compagno, ha ...

