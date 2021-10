“Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati Lui l’ha tradita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo quattro anni d’amore, è finita la relazione tra. O almeno questo è quello che riporta Chi Magazine. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato degli scatti in cui l’attrice romana, dietro ad una mascherina nera, nasconde un’espressione affranta con tanto di occhi lucidi. Non sembra una crisi passeggera, dunque, bensì l’epilogo di una storia cheha provato a salvare fino all’ultimo anche esponendosi sui social per difendere il compagno dagli insulti degli haters. Il motivo della rottura? “Un tradimento da parte di lui“, scrive il settimanale. A dare credito all’ipotesi dell’addio definitivo, c’è anche l’assenza dial matrimonio della figlia di, Valentina. I due, al momento, non hanno ...