Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati | le voci sembrano confermare la rottura

Advertising

Gazzetta_it : È finita tra Allegri e Ambra Angiolini? 'Lui è sparito...' - gilnar76 : Tapiro ad Ambra Angiolini: Striscia la Notizie punge sulla rottura con Allegri #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - FraaaGG : @hoonestlyy La figlia di Ambra Angiolini, con cui Max è stato per quattro anni e ora è sparito completamente dalla… - junews24com : Tapiro ad Ambra Angiolini: Striscia la Notizie punge sulla rottura con Allegri - - DaniloOrlando_ : Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati perché lui la tradiva.Sicuramente usava la vecchia scusa di… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambra Angiolini

, c'è poco da stare... Allegri: è addio con il tecnico della Juventus L'attrice e showgirl romana faceva coppia fissa con il tecnico della Juventus da circa tre anni. Ma diversi indizi ...Ultime notizie calcio - Stando a quanto raccontato da "Chi Magazine", è finita la relazione tra Massimiliano Allegri e. A quanto pare, come riportato dal settimanale, dietro la rottura ci sarebbe un tradimento da parte dell'allenatore della Juventus.La storia d'amore dell'attrice Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sembra esser finita, e non in modo pacifico.È finita la relazione tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Come rivelato da Chi, nonostante lei abbia provato a recuperare il rapporto, Max avrebbe preso la sua decisione: «È stato un colpo al ...