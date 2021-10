Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo quattro anni d'amore, la storia tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sarebbe giunta al capolinea. A raccontare i dettagli dell'addio è il settimanale Chi che ricostruisce i retroscena di una crisi iniziata poco prima del lockdown e sfociata poi in una rottura tutt'altro che pacifica. Secondo il magazine, l'attrice ha cercato di salvare la relazione fino alla fine, esponendosi anche sui social per difendere il compagno di squadra, l'allenatore della Juventus, dagli insulti ricevuti per la pessima prestazione della squadra bianconera nei primi giorni di campionato. il campionato. La 54enne livornese, però, sarebbe stata ormai lontana da lei, a causa del suo trasferimento a Torino, ma non solo. Secondo le fonti di Chi, infatti, a determinare la fine della storia d'amore sarebbe stato un tradimento da parte sua ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo quattro anni d'amore, la storia trasarebbe giunta al capolinea. A raccontare i dettagli dell'addio è il settimanale Chi che ricostruisce i retroscena di una crisi iniziata poco prima del lockdown e sfociata poi in una rottura tutt'altro che pacifica. Secondo il magazine, l'attrice ha cercato di salvare la relazione fino alla fine, esponendosi anche sui social per difendere il compagno di squadra, l'allenatore della Juventus, dagli insulti ricevuti per la pessima prestazione della squadra bianconera nei primi giorni di campionato. il campionato. La 54enne livornese, però, sarebbe stata ormai lontana da lei, a causa del suo trasferimento a Torino, ma non solo. Secondo le fonti di Chi, infatti, a determinare la fine della storia d'amore sarebbe stato un tradimento da parte sua ...

