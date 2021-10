Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si lasciano “a causa di un tradimento” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Volge al termine la storia tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. La causa della separazione potrebbe essere una terza persona? Ecco cos’è successo Dopo quattro anni d’amore, finisce la relazione tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. Questo quanto riportato dal settimanale “Chi” che, sull’ultimo numero, pubblica alcuni scatti dell’attrice che la ritraggono con l’aria affranta e visibilmente provata. Sulle pagine del magazine diretto da Alfonso Signorini, si legge che Ambra e Massimiliano si sarebbero lasciati a causa di un tradimento da parte di lui. Nessuna smentita da parte dei diretti interessati. Intanto, dalle anticipazioni della puntata di Striscia ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Volge al termine la storia tra. Ladella separazione potrebbe essere una terza persona? Ecco cos’è successo Dopo quattro anni d’amore, finisce la relazione tra. Questo quanto riportato dal settimanale “Chi” che, sull’ultimo numero, pubblica alcuni scatti dell’attrice che la ritraggono con l’aria affranta e visibilmente provata. Sulle pagine del magazine diretto da Alfonso Signorini, si legge chesi sarebbero lasciati adi unda parte di lui. Nessuna smentita da parte dei diretti interessati. Intanto, dalle anticipazioni della puntata di Striscia ...

