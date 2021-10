Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri | bomba sulla coppia | “Si è chiusa la storia d’amore”

Advertising

Gazzetta_it : È finita tra Allegri e Ambra Angiolini? 'Lui è sparito...' - paolocoa : FQ-“Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati. Lui l’ha tradita” - yutomanga : RT @SCUtweet: Chi ?? Storia d'amore finita tra #Allegri e Ambra Angiolini: l'attrice ha provato a salvare il rapporto in ogni modo, ma Max… - Antico_Egitto : 'Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si sono lasciati' - Corriere dello Sport - Italia_Notizie : Allegri e Ambra Angiolini, amore finito? Il gossip: «L’allenatore sembra sparito» -

Ultime Notizie dalla rete : Ambra Angiolini

e Massimiliano Allegri si sono lasciati. L'amore è finito dopo ben quattro anni. E i proverbiali bene informati sostengono che il rapporto sia naufragato per colpa dell'allenatore ...Altro che nozze imminenti. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi,e Massimiliano Allegri si sarebbero lasciati dopo 4 anni d'amore. L'allenatore della Juventus avrebbe tradito l'ex volto di Non è la Rai, scrive il magazine diretto da Alfonso ...In questo momento così delicato Ambra avrebbe trovato una spalla in Francesco Renga, ex compagno e padre dei suoi figli Jolanda e Leonardo, 'che sembra le sia stato vicino offrendole il suo appoggio'.Una malattia che l’ha colpita quando era un’adolescente, tra i 15 ed i 16 anni, tanto che Ambra racconta: “Ho sempre cercato di fare male a me stessa. La malattia di cui ha sofferto Ambra Angiolini. A ...