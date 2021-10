Almeno 50 mila lavoratori senza green pass Ingorgo tamponi | rischio caos in farmacia

Advertising

Emanuel40114038 : @giabardo_m @autocostruttore Certo che avete seri problemi con la matematica eh.. solo in italia abbiamo vaccinato… - fritatalover : RT @WhyckieQueenie: @VF4wkes @DonDeFonollosa @FraLuna1109 Dopo settordici mila tweet almeno ammetti di aver rigirato la frittata tantissime… - WhyckieQueenie : @VF4wkes @DonDeFonollosa @FraLuna1109 Dopo settordici mila tweet almeno ammetti di aver rigirato la frittata tantis… - Pulzello60 : @Corriere scusate se farò un commento apparentemente inappropriato,ma mi piacerebbe sapere se, in Afghanistan, vi s… - giorgiovalle41 : @ImolaOggi L’Europa onesta parla di almeno 80 MILA MORTI DA VACCINO. -

Ultime Notizie dalla rete : Almeno mila

Corriere della Sera

In Sicilia si sono sfiorate complessivamente le 30presenze,10in più del fine settimana di debutto. I visitatori hanno riempito Palermo, che ha messo insieme 19.750 presenze che ...Sto per licenziare un mucchio di righe. La cosa chevoglio dire è questa: che se avessi partecipato di una manifestazione nel corso della quale ... (Siamo a 132morti. 700negli Usa, ...La cascata dei numeri rischia inevitabilmente di generare un fiume di richieste. Immediate, tra l’altro. Perché se l’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro inizia da dopo ...Senza certificato i dipendenti dovranno essere allontanati, ma in nessun caso è previsto il licenziamento. Mario Draghi non ha mollato di una vrgola e ha firmato il dpcm con le linee guida sull'obblig ...