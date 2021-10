Allerta meteo in Campania: giovedì 14 ottobre sarà la giornata critica (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Allerta meteo in Campania da questa sera fino al pomeriggio di venerdì. Domani, giovedì 14 ottobre, sarà la giornata più critica: i dettagli. Allerta meteo: vento e mareAllerta meteo per vento molto forte e mare molto agitato in Campania. L’avviso parte dalle ore 20 di oggi mercoledì 13 ottobre e perdurerà fino alle ore 14 di venerdì 15 ottobre. La giornata più critica sarà quella di giovedì 14 quando i venti spireranno molto forti (con raffiche) e il mare si presenterà molto agitato. L’Allerta meteo per vento e mare ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 13 ottobre 2021)inda questa sera fino al pomeriggio di venerdì. Domani,14lapiù: i dettagli.: vento e mareper vento molto forte e mare molto agitato in. L’avviso parte dalle ore 20 di oggi mercoledì 13e perdurerà fino alle ore 14 di venerdì 15. Lapiùquella di14 quando i venti spireranno molto forti (con raffiche) e il mare si presenterà molto agitato. L’per vento e mare ...

