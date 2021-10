Allerta meteo in Campania da stasera per vento forte e mare agitato (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E’ stato emanato dalla Protezione civile regionale un avviso di Allerta meteo in Campania per venti forti o molto forti e mare agitato. La protezione civile della Regione ha emanato un avviso di Allerta meteo in Campania per venti forti o molto forti e mare agitato, localmente molto agitato al largo e lungo le coste Leggi su 2anews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E’ stato emanato dalla Protezione civile regionale un avviso diinper venti forti o molto forti e. La protezione civile della Regione ha emanato un avviso diinper venti forti o molto forti e, localmente moltoal largo e lungo le coste

Ultime Notizie dalla rete : Allerta meteo Da stasera allerta meteo in Campania: forti raffiche di vento e mare mosso. Attenti agli alberi La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un 'avviso di allerta meteo per venti forti o molto forti e mare agitato, localmente molto agitato al largo e lungo le coste esposte, valido a partire dalle 20 di stasera e fino alle ore 14 di venerdì 15 ottobre. ...

