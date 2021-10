Allerta meteo, domani a Napoli chiusi parchi e cimiteri (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A seguito dell’avviso di Allerta per vento forte e molto forte emesso dalla Protezione civile regionale e valido dalle ore 20 di oggi e fino alle ore 14 del 15 ottobre è stata disposta la chiusura per entrambe le giornate dei parchi e dei cimiteri cittadini. Questi i fenomeni attesi: venti forti, localmente molto forti nella giornata di domani, giovedì 14 ottobre, da Nord-Nord-Est con raffiche. Mare agitato, localmente molto agitato al largo e lungo le coste esposte. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– A seguito dell’avviso diper vento forte e molto forte emesso dalla Protezione civile regionale e valido dalle ore 20 di oggi e fino alle ore 14 del 15 ottobre è stata disposta la chiusura per entrambe le giornate deie deicittadini. Questi i fenomeni attesi: venti forti, localmente molto forti nella giornata di, giovedì 14 ottobre, da Nord-Nord-Est con raffiche. Mare agitato, localmente molto agitato al largo e lungo le coste esposte. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

