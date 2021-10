Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 14 ottobre 2021: “Venti e burrasca” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Venti e burrasca in tutto il Lazio. Domani sarà una giornata in cui fare attenzione. Il Centro Funzionale Regionale ha annunciato l’Allerta meteo per giovedì 14 ottobre. Le previsioni meteo emesse dal Dipartimento della Protezione Civile indicano l’Allerta parte dalla serata di oggi, mercoledì 13 ottobre. Previsti Venti da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali, su Umbria, specie sui settori appenninici, Lazio centro-settentrionale. Ma anche in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche fino a burrasca forte su Puglia meridionale e settori ionici. Mareggiate lungo le coste esposte. Leggi anche: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 ottobre 2021)in tutto il. Domani sarà una giornata in cui fare attenzione. Il Centro Funzionale Regionale ha annunciato l’per14. Le previsioniemesse dal Dipartimento della Protezione Civile indicano l’parte dalla serata di oggi, mercoledì 13. Previstida forti a, dai quadranti settentrionali, su Umbria, specie sui settori appenninici,centro-settentrionale. Ma anche in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche fino aforte su Puglia meridionale e settori ionici. Mareggiate lungo le coste esposte. Leggi anche: ...

