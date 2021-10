All'entrata a lavoro cambieranno molte cose (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Green pass obbligatorio per i luoghi di lavoro: Draghi ha firmato il decreto e dal 15 ottobre si parte. Tutti coloro che non sono vaccinati, da venerdì prossimo, per entrare in azienda dovranno presentare il certificato. Il documento sarà valido, alla stesso modo, con il risultato negativo di un tampone rapido o molecolare o se si è guariti dal Covid negli ultimi sei mesi. Altre deroghe non sono consentite. Se non, ovviamente, per coloro che sono in possesso di un’idonea certificazione medica che li esenti dalla vaccinazione contro il coronavirus. Vaccino Covid: l'incoraggiamento di star e personaggi guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Green pass obbligatorio per i luoghi di: Draghi ha firmato il decreto e dal 15 ottobre si parte. Tutti coloro che non sono vaccinati, da venerdì prossimo, per entrare in azienda dovranno presentare il certificato. Il documento sarà valido, alla stesso modo, con il risultato negativo di un tampone rapido o molecolare o se si è guariti dal Covid negli ultimi sei mesi. Altre deroghe non sono consentite. Se non, ovviamente, per coloro che sono in possesso di un’idonea certificazione medica che li esenti dalla vaccinazione contro il coronavirus. Vaccino Covid: l'incoraggiamento di star e personaggi guarda le foto ...

